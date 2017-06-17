سامح عبدالحفيظ

أكدت مصادر نيابية ان قانون الجامعات الحكومية المدرج على جدول أعمال لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية سيتم الانتهاء منه بداية دور الانعقاد المقبل، بحيث يناقش ويقر مع نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير. وقالت المصادر لـ «الأنباء»: إن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في مناقشة مواد القانون وأنهت أكثر من نصف مواده، مشيرة إلى ان أعضاء اللجنة يولون الأمر جل اهتمامهم.

وفي هذا الإطار، قال عضو اللجنة النائب د.عودة الرويعي لـ «الأنباء» إن هذا الموضوع أولوية شخصية بالنسبة له، كما انه أولوية للجنة، مشددا على ان قضايا التعليم ستتصدر الاهتمامات النيابية خلال دور الانعقاد المقبل.