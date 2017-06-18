وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: قامت شركة ألافكو لتمويل وشراء الطائرات بتاريخ 11/ 6/ 2017 بالافصاح عن معلومات الى بورصة الكويت وتضمن نموذج الافصاح معلومات عن فوز الشركة المذكورة بمزايدة طرحتها شركة الخطوط الجوية الكويتية حسب التوقيع على اتفاق مبدئي لشراء اربع طائرات من طراز بوينغ 300ER ـ B777 بقيمة اجمالية 1.358.4 مليون دولار وفق الاسعار المعلنة لشركة بوينغ (ما يعادل 413.78 مليون دينار) من شركة الخطوط الجوية الكويتية واعادة تأجيرها عليهم، وذلك استنادا الى القرار رقم 72 لسنة 2015 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة اسواق المال.

يرجى تزويدي بالآتي مع جميع الاوراق والمستندات الدالة والمتعلقة بالموضوع: القيمة الشرائية التي قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية بشراء الطائرات السالف ذكرها، وما الأسباب التي دعت لشراء الطائرات ومن ثم بيعها لشركة ألافكو واعادة تأجيرها على شركة الخطوط الجوية الكويتية، ودراسة الجدوى المتعلقة بشراء وبيع وتأجير الطائرات المشار اليها، وآخر بيانات مالية لشركة الخطوط الجوية الكويتية والحساب الختامي وميزانيتها والمذكرة الايضاحية للميزانية.

.. ويستفسر عن قرارات وتوصيات لجنة أسباب تجمع مياه الأمطار؟

وجه النائب رياض العدساني سؤالا الى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع، جاء فيه: حسب ما أعلن عنه وزير الأشغال العامة يوم السبت الموافق 25 مارس 2017 بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من جهات حكومية مختلفة لدراسة أسباب تجمع الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في بعض المناطق وكشف المقصرين والمتسببين وانه ستتم احالة المتسببين والمقصرين في المشكلة سواء من المقاولين او العاملين في وزارة الأشغال الى النيابة، مبينا ان اللجنة كلفت بضرورة رفع تقريرها خلال مدة اقصاها 14 يوما. يرجى تزويدي بالآتي:

1- نسخة من قرار تشكيل اللجنة ومرفق معها اسماء اعضائها ومسمياتهم الوظيفية والجهات الحكومية التي شاركت في التحقيق.

2- قرارات وتوصيات ونتائج أعمال اللجنة وتقريرها النهائي.

3- الاجراءات الاحترازية والمستقبلية التي سيتم اتخاذها.