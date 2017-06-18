قدم النائب احمد الفضل اقتراحا برغبة جاء فيه:

حرصت الكويت دائما على السعي والرقي بسمعتها على الصعيدين الدولي والاقليمي لما كان التطور التجاري ملحوظا مؤخرا الا انه لا يمنع ان يكون هنــاك بعض القصور فــي القرارات التي تدعم تطور التجــارة في الكويــت، ومـن تلك الانشطــة التجارية الطباعـــة والنشر والتوزيع، وحتى تواكب الكويت في هذا الحفل الدول النشطة في مجال الطباعة والنشر ونشر الثقافة بين ابناء الوطن، لذا أقترح ان يضاف الرمز الدولي المقترح «5841000» على جدول الانشطة التجارية والمتعلق بنشر وتوزيع الصحف حتى يسهل الامر لمن يرغب في استخراج رخصتها.

ما السند القانوني لترقية إحدى المضيفات؟

وجه النائب أحمد الفضل سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح جاء فيه: قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية بناء على كتاب صادر بتاريخ 9/2/2017 من مدير دائرة الموارد البشرية بانتداب لمدة سنة المضيفة (ع.ع.) رقم التوظيف 33120 من وظيفة مضيفة جوية بدرجة (68) الى وظيفة مهندس شبكات اتصال بدرجة 71 متخطية 3 درجات عن زميلاتها.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ ما مؤهلات الموظفة المذكورة لتشغل وظيفة مهندس شبكات اتصال؟ وكم عدد سنوات خدمتها؟ وما السند القانوني لانتدابها لشغل المنصب؟

2 ـ بعد صدور قرار ندب الموظفة المذكورة للمنصب الحالي تبين تكليفها بتاريخ 26/4/2017 برحلة رقم 1543 المتجهة الى القاهرة كمضيفة جوية، فمن قام بتكليفها للعمل كمضيفة على الرحلة إضافة لعملها كمهندس شبكات اتصال؟