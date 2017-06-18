ثمن النائب عسكر العنزي جهود وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وجهود القياديين في التربية والمدارس للارتقاء بمستوى التعليم والعناية بطلاب وطالبات المدارس من الكويتيين وغير الكويتيين حتى اجتازوا المرحلة الثانوية بنجاح ودخلوا مرحلة التعليم العالي.

ودعا عسكر الوزير الفارس الى زيادة عدد المقبولين بجامعة الكويت من خريجي الثانوية حتى لا تتكرر أزمة القبول التي تحدث كل سنة، وزيادة عدد مقاعد الابتعاث للدراسة بالجامعات العربية والأجنبية خارج الكويت، مؤكدا ضرورة قبول متفوقي الثانوية العامة من فئة البدون في كليات القمة بجامعة الكويت مع برنامج رعاية يكفل تقديم إعانات شهرية لهم لمساعدتهم على إكمال دراستهم الجامعية فهم يستحقون كل الدعم كونهم من نسيج المجتمع الكويتي ولا يعرفون وطنا غير الكويت وضحى آباؤهم وأجدادهم من اجل الكويت.

وتمنى عسكر على الوزير الفارس إصدار قرار انساني بالموافقة على التحاق جميع أبناء البدون من خريجي الثانوية بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وخفض نسب قبولهم أسوة بالكويتيين.

وقال عسكر: رغم ان البدون وأبناءهم يواجهون ظروفا معيشية قاسية وسيئة الا ان الكثير منهم يصرون على إكمال تعليمهم ودراستهم بعد الثانوية العامة لاكتساب علوم وخبرات تعليمية ومهنية جديدة لخدمة وطنهم الكويت، متمنيا تيسير قبولهم بالجامعة والتطبيقي، مشيرا الى ان الكويت بلد الخير ومركز انساني عالمي بقرار من الأمم المتحدة ولن تبخل على ابنائها البدون بان يكملوا تعليمهم العالي ليشاركوا في بناء نهضة الكويت كل في تخصصه.

وثمن عسكر رعاية صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وعنايتهم بالتعليم في وطننا الغالي الكويت حيث يتم تقديم كل اهتمام ودعم وتشجيع لتطوير مسيرة التربية والتعليم وتخصيص الميزانيات الضخمة لوزارتي التربية والتعليم العالي لقناعة راسخة لدى ولاة الأمر بأن مستقبل الوطن والمواطن هو في التعليم، وأن الاستثمار في الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نتطلع إليه جميعا.