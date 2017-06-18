وجه النائب محمد الدلال سؤالا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد الجبري جاء فيه: أظهرت تقارير الأجهزة الرقابية والممارسات العملية تعدد التجاوزات والمخالفات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، ونظرا لدور ديوان المحاسبة المهم في المراقبة على أداء وزارات الدولة وبالأخص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ موافاتي بالمخالفات والتجاوزات المالية والإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ العام 2013 والتي تم تكرارها منذ العام 2013 دون معالجة تلك المخالفات واستمرار تكرارها حتى تاريخه.

2 ـ ما إجراءات ديوان المحاسبة مع تكرار قيادات الوزارة لنفس المخالفات خلال السنوات منذ العام 2013 وحتى تاريخه، وهل تمت إحالة أي من موظفي أو قيادات وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلاميـــة للمحاكمـــة التأديبيـــة المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة؟ مع بيان أسباب الإحالة من عدمه فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة منذ العام 2013 وحتى تاريخه.

3 ـ ما مدى التزام مسؤولي وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلاميـــة بالتجاوب والرد على الملاحظات والمخالفات التي يسطرها ديوان المحاسبة، وما التجاوزات والمخالفات والملاحظات التــــي تمت معالجتها من عدمه منذ العام 2013 وحتى تاريخه؟

4 ـ يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بالمآخذ التي شابت صرف رواتب وبدلات ومكافآت للقياديين والمسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والتي جاءت مخالفة للقانون والتشريعات والنظم واللوائح منذ العام 2013 وحتى تاريخه مع بيان نوع المخالفة والقرار الذي تمت مخالفته والقيادي والمسؤول المخالف ورأي الديوان في كل مخالفة لكل مسؤول في الوزارة مع رد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على كل مخالفة شابت صرف الرواتب والبدلات والمكافآت.