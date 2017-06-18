وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه:

نمى إلى علمنا أنه في تاريخ 4/5/2017 قامت هيئة الشراكة بمخاطبة التحالفات المتنافسة على مشروع كبد للنفايات الصلبة، مفضلة الشركة الأعلى كلفة بعرض سعر 353 مليون دينار بزيادة تقدر بـ 110 ملايين دينار عن أقل الأسعار للتحالفات المتقدمة وهو 242 مليون دينار، وبنسبة تزيد على 46% عن اقل الأسعار، مع العلم ان الكلفة المتوقعة للمشروع من قبل استشاري المشروع هي 250 مليون دينار، علما بأن هذه الشركة المتحالفة والتي تم تفضيلها بواسطة الهيئة قد تورطت بفضيحة رشوة كبرى في مشروع مشابه بمملكة البحرين الشقيقة وقد أعلن عن ذلك في عدة قنوات إعلامية، والتي تم على أثرها فسخ عقدها دون لجوئها للقضاء.

لذلك يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كيف تم قبول تأهيل هذه الشركة المفضلة من قبل المستشار العالمي للمشروع والهيئة، وما الإجراءات ونتائج التقييم والمعلومات الدالة على تأهيل تلك الشركة؟

2- هل تم اللجوء للجنة التظلمات من قبل التحالفات الأخرى؟ إذا كانت الإجابة بنعم، كم بلغ عدد تلك التظلمات؟ وهل كان للجنة التظلمات أي نتائج وتوصيات؟ وإذا كان الجواب بنعم، فما تلك التوصيات؟ وهل قام كل من الهيئة أو اللجنة العليا بالأخذ بتوصيات لجنة التظلمات؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على المعلومات والإجراءات التي تمت بهذا الخصوص.

3- هل قام أعضاء لجنة المنافسة بممارسة واجبهم بتقييم العروض فنيا وماليا وفق ما جاء بيانه بالقانون رقم 116 لسنة 2014 بخصوص لجنة المنافسة؟

4- هل قام مستشار المشروع باصطحاب لجنة المنافسة أو أي من أعضائها لرحلة إلى إحدى الدول للاطلاع على مشروع مماثل أثناء فترة تقييم العروض؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بالوجهة التي تم السفر إليها، وأسماء المشاركين بالرحلة، والهدف الرئيسي من الرحلة، ومن تحمل تكلفة تلك الرحلة؟ ومن قام بتنفيذ ذلك المشروع؟ مشفوعا بالمستندات الدالة على المعلومات والإجراءات التي تمت بهذا الخصوص.