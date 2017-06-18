قدم النائب ناصر الدوسري اقتراحا برغبة جاء فيه:

تعد زيادة المساحات الخضراء داخل المدن من القضايا التي تم تجاهلها مؤخرا، إذ قل تشجير الشوارع وتشييد الحدائق والمنتزهات العامة، رغم أن العلم الحديث أثبت أن النباتات تسهم في تحسين المناخ ومقاومة التلوث الجوي وتحد من العواصف الرملية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

تصميم وتنفيذ إطار تشجيري لتجميل الشوارع الرئيسية والداخلية في مدينة صباح الأحمد السكنية وإنشاء حدائق عامة فيها، وتزويدها بالألعاب الترفيهية للأطفال، وإنشاء ممشى رياضي بها مع تزويدها بما يلزم من خدمات.