قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء فيه: تعد ثروة الشباب الثروة الحقيقية لأي مجتمع، ونظرا لحاجة المواهب الشابة إلى الرعاية والاهتمام لمتابعة إبداعها وتفوقها في جميع المجالات، ولرفع اسم الكويت عاليا.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إنشاء لجنة عليا تشرف عليها وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمركز العلمي، تكون مهمتها استقبال المواهب الشابة من مخترعين ومتميزين لاختيار النخبة منهم لرعايتهم والإنفاق عليهم ومتابعة تنمية مواهبهم وتختص بالأمور التالية:

1 ـ تشجيع وتكريم المخترعين والمتميزين من أبناء الكويت داخل الكويت وخارجها بصرف مكافآت لهم تحثهم على التقدم والرقي.

2 ـ إيجاد فرصة مناسبة للطلبة المتفوقين والمتميزين لتفعيل مواهبهم.

3 ـ تطوير النشء للقيادة في المستقبل.

4 ـ إبراز دور الكويت في المحافل الدولية الخاصة في إبداعات النشء.

5 ـ يراعى إيجاد أفرع من هذه اللجنة في كل محافظة من خلال المدارس.

6 ـ الاستعانة بتجارب الدولة المتقدمة في هذا المجال.