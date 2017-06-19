كم يبلغ عدد المتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ؟

ما المعدل الذي تعتبره الهيئة معادلاً أو مكافئاً لتقدير جيد جداً ؟ وجه النائب أحمد الفضل سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: بتاريخ 19/3/2017 أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن وجود وظائف شاغرة لتعيين اعضاء هيئة تدريس في بعض التخصصات بكليات الهيئة وقد تضمن الإعلان المشار إليه الشروط المطلوبة للتعيين بوظائف أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لحملة شهادة الماجستير ومن هذه الشروط أن يكون معدل المتقدم في درجة الإجازة الجامعية (الليسانس) جيد جدا.

وقد نمى إلى علمنا بأن العديد من حملة شهادة الماجستير قد تقدموا بطلبات تعيين لهذه الوظيفة إلا ان النظام الآلي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رفض قبول طلباتهم لعدم استيفائهم شرط المعدل وهو جيد جدا.

وطبقا لقرار الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رقم 1340/1999 الصادر بتاريخ 7 اغسطس 1999 يشترط للتعيين في وظيفة عضو هيئة تدريس ان يكون المرشح حاصلا في الإجازة الجامعية الأولى على تقدير جيد جدا على الاقل في المعدل العام ومعدل التخصص.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- نسخة رسمية معتمدة من إعلان التعيين بوظائف اعضاء هيئة التدريس في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة مشتملة على كافة الشروط العامة والخاصة المطلوبة للتعيين بهذه الوظائف؟

2- هل تم اعتماد خطط التعيينات للوظائف المطلوبة في إعلان الهيئة سالف الذكر من قبل مجالس الأقسام العلمية المعنية طبقا لما هو منصوص عليه في لائحة نظام وإجراءات العمل في الأقسام العلمية بكليات الهيئة بالقرار رقم 1385/2002 مع تزويدي بنسخة رسمية معتمدة من محاضر اجتماعات الاقسام العلمية بهذا الخصوص؟

3- كم يبلغ عدد المتقدمين لشغل وظائف اعضاء هيئة التدريس طبقا للإعلان المشار إليه اعلاه؟ مع بيان اعدادهم طبقا لكل كلية على حدة؟ ولكل تخصص في كل كلية على حدة؟

4- كافة بيانات المتقدمين للتعيين بوظائف اعضاء هيئة تدريس في الهيئة من حملة درجة الماجستير طبقا للإعلان المشار إليه اعلاه متضمنا الآتي: (اسم المتقدم - الجامعة التي منحته درجتي الليسانس والماجستير - التخصص العام والدقيق - المعدل في التخصص العام ومعدل التخصص - ما يفيد معادلة الشهادة من الجهات المختصة بالدولة - ما يفيد توافر كافة الشروط العامة والخاصة في كل متقدم).

5- كم عدد المتقدمين من الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا؟ وما صحة ما يتم تداوله بأن الهيئة قد قامت برفض طلبات تعيين من يحمل تقدير امتياز وحصر التعيين لمن هو حاصل على جيد جدا؟

6- ما هو المعدل الذي تعتبره الهيئة معادلا او مكافئا لتقدير جيد جدا بالنسبة للمعدلات بالأرقام (مع مراعاة اختلاف سلم النقاط وما إذا كان 4 نقاط ام 5 نقاط ام 9 نقاط) او بالنسبة المئوية.

7- كافة بيانات المتقدمين للتعيين من حملة درجة الماجستير ممن تم رفض قبول طلباتهم او رفض تقديمهم طبقا للإعلان المشار إليه اعلاه ومعدلاتهم في درجة الاجازة الجامعية والماجستير وأسباب رفض قبول تقديمهم او رفض طلباتهم؟

8- معدلات اعضاء هيئة تدريس في درجة الإجازة الجامعية الأولى (الليسانس) المعينين على مؤهلات الماجستير في كليات الهيئة من عام 1999 وحتى تاريخه؟ مع إرفاق نسخ من شهادات الليسانس الخاصة بهم؟

9- هل قامت لجان التعيينات في كليات الهيئة او اللجنة العليا لتعيينات اعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة بإجراء اية تعديلات على الإعلان سالف الذكر سواء من حيث التخصصات المطلوبة او الشهادات (المؤهلات) المطلوبة للتعيين (ماجستير ودكتوراه أم فقط دكتوراه) او اي شرط من الشروط؟ مع بيان السند القانوني لهذا التعديل ان وجد ومبرراته الواقعية؟

10- ما السند القانوني للجنة العليا لتعيينات اعضاء هيئة التدريس والتدريب في الهيئة مع بيان تشكيلها واختصاصاتها؟ يرجى تزويدي باللائحة او بقرار سند إنشاء هذه اللجنة ان وجد؟