أوضح رئيس لجنة الأولويات النائب ثامر السويط أن من النواب من يريد تحميل اللجنة قصوره التشريعي، مبينا أنه بشأن قانون التجنيس الذي قدم فإنه لم يتم إرسال أي كتاب إلى اللجنة من قبل اللجنة المختصة يخطرها بالانتهاء من التقرير ويطلب منها إدراج التقرير كأولوية على جدول الأعمال.



وأضاف السويط في تصريح صحافي، المعمول به في جميع لجان مجلس الأمة أنها بعدما تنجز تقارير مشروعات القوانين فإنها ترسلها إلى لجنة الأولويات لتأخذ دورها في جدول الأعمال وفق ترتيبها الزمني، ومن يحرص على إقرار مقترح فإنه يرسل كتاب إلى اللجنة يطلب فيه الاستعجال في مناقشة القانون وإقراره.



وقال، كما ذكرت سابقا فإن اللجنة لم يصلها أي كتاب استعجال بتقديم مناقشة المقترح من اللجنة المختصة كما هو معمول به.



إضافة على ذلك فإن مقترح التجنيس كان مقررا على جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء قبل فض دور الانعقاد إلا أن الجلسة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، ومن كان حريصا من النواب على إقرار المقترح الأولى به أن يحضر الجلسة المقررة لمناقشته.