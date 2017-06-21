التقى النائب فيصل الكندري اول من امس مجموعة من رواد الاعمال من الشباب لبحث القرار الاخير بشأن التعديل على اللائحة الاخيرة للسيارات المتنقلة.

وأكد الكندري خلال اللقاء اهتمامه المباشر بشريحة الشباب والمبادرين ورواد الاعمال الجادين للعمل الحر والمتفرغين لإدارة مشروعاتهم الصغيرة حتى تكبر وتنمو هذه المشروعات وتتطور لتساهم في بناء الاقتصاد الوطني تحقيقا للرؤية السامية لصاحب السمو.

وانتقد الكندري اللائحة التي أقرها المجلس البلدي بشأن السيارات المتنقلة، موضحا أنها تحتاج الى تعديل في بعض المواد التي تخدم وبشكل مباشر اصحاب المشروعات الصغيرة وليس الشركات الكبيرة.

وعبر المشاركين في اللقاء عن شكرهم لهذا الاجتماع الإيجابي، مشددين على ضرورة التعديل على اللائحة الاخيرة لاعطاء فرص اكبر للجادين منهم.

وشكر النائب الكندري ثقة الشباب فيه ومبادرتهم للحوار معه.



كما أكد مجموعة الشباب ورواد الاعمال الحاضرين للاجتماع انهم يمثلون شريحة من الشباب الكادح الذي يعمل بجد وتفان في العمل الحر رغم العقبات والصعوبات في الاجراءات الحكومية والدورة المستندية الطويلة، وكان سبب اختيارهم للنائب فيصل الكندري لإيمانهم بأنه خير من يمثلهم في طرح آرائهم خاصة انه يعتبر صوت الشباب الجاد.

وأكد النائب الكندري أنه تسلم التعديلات المقترحة من قبل الشباب على اللائحة الجديدة للسيارات المتنقلة وانه مستعد للتواصل مع وزير البلدية محمد الجبري وتسليمه التعديلات المقترحة للوصول الى تنسيق وتعاون بما يخدم طموحات الشباب، وانه حريص على تطبيق الرؤية السامية والثاقبة لصاحب السمو والذي اكد عليها مؤخرا في خطابه الأخير في العشر الاواخر من شهر رمضان الكريم، فيما يخص أهمية دعم اصحاب المشروعات الصغيرة.



وطالب الكندري وزير البلدية بتأجيل اقرار اللائحة الخاصة بالسيارات المتنقلة لوجود بعض التعديلات الجوهرية في مصلحة الشباب الجاد.



وشدد على ضرورة ان تقتصر اللائحة على اصحاب المشاريع الصغيرة والمسجلين على الباب الخامس فقط دعما للشباب العامل في هذه المشروعات الصغيرة.

وأوضح ان اقتصار تلك الانشطة على اصحاب المشاريع يشجع الشباب الكويتي على الانخراط في هذا النوع من الاعمال وعدم السماح للشركات الكبيرة المنافسة لهذا النوع من التسهيلات، لافتا الى ان اللائحة المعتمدة من المجلس البلدي لم تراع مشاريع صغيرة او شركات كبيرة، وقد تستغل من أطراف اخرى غير الشباب الجاد.

وفي ختام اللقاء، أكد الكندري ان ديوانه يعتبر منصة للشباب للاجتماع فيها وطرح آرائهم وافكارهم بما يخدم احتياجاتهم وانه مستعد لتبني الحوار مع المسؤولين والوزراء وهو لسانهم في ذلك.