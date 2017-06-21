وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح جاء فيه:

1- ما مقدار الأرباح والخسائر للهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 1/1/2014 حتى تاريخ 13/6/2017؟

2- هل لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحالي أو أي من أقربائه من الدرجة الأولى والثانية أي علاقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتبها أو الشركات التابعة لها أو التي تساهــــم فيهــا خــلال الفترة من 7/1/2013 حتى تاريخ 13/6/2017؟

3- من هم الأشخاص المخولون بالسحب والتحويل المالي من الحسابات البنكية للدولة ومؤسساتها وهيئاتها خارج البلاد سواء من الحسابات البنكية للدولة في الفروع الخارجية للبنــــوك المحلية أو حساباتهـــا في البنوك الأجنبية ؟

وما مقدار السحوبات أو التحويــــلات الماليـــة خلال الفترة من 1/1/2015 حتى تاريخ اليوم 13/6/2017؟

4- ما مقدار الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 1/1/2014 حتى تاريخ اليوم 13/6/2017؟

5- ما الشركات التي تمتلكها المؤسسة العامة للتأمينات أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 25% ؟ مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء الشركات والشركاء، ونسبة الملكية وقيمتها؟