المطيري: نثني على جهود البلدية لإطلاقها الحملة وندعو لاستمرارها بعد رمضان

عسكر: ضرورة استمرار هذه الحملات الهادفة إلى تطبيق القانون تجنباً للغش التجاري

الهدية: نشكر القائمين على مثل هذه الحملات الهادفة لتطبيق الاشتراطات الصحية

أكد النائب عسكر العنزي اهمية الحملة التي أطلقتها بلدية الكويت تحت شعار صحتك - أمانة لفرض الرقابة على المواد الغذائية، معربا عن ارتياحه لنتائجها التي اثمرت مراقبة السلع الغذائية لحماية المستهلكين.

وشدد العنزي على ضرورة استمرار هذه الحملات الهادفة الى تطبيق القانون على الشركات والمخازن التجارية تجنبا للغش التجاري فضلا عن التأكد من سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك.



وأشاد العنزي بهذه الحملات التي تقوم بها بلدية الكويت في سبيل تشديد اجراءات الرقابة على الشركات منعا لتجاوزهم القانون، مؤكدا اهمية استمرار هذه الحملات بشكل دائم حتى تلتزم الشركات باللوائح والنظم الاشتراطات التي تحمي المستهلك.

من جانبه، أشاد النائب م.محمد الهدية بحملة صحتك - أمانة التي أطلقتها بلدية الكويت لأحكام الرقابة على بيع وتداول وتخزين المادة الغذائية.

وقال الهدية في تصريح صحافي ان تشديد الرقابة على أماكن بيع وعرض المواد الغذائية في الاسواق والجمعيات التعاونية يصب في الحفاظ على صحة المستهلكين من خلال تكثيف حملات التفتيش من قبل الفرق المختصة في بلدية الكويت.

واضاف: نشكر القائمين على مثل هذه الحملات الهادفة لتطبيق الاشتراطات الصحية على تداول المادة الغذائية سواء في تخزينها او عرضها او نقلها او تحضيرها طبقا للوائح المنصوص عليها في قانون البلدية.

من جهته، أثنى النائب ماجد المطيري على جهود القائمين على بلدية الكويت لإطلاقها حملة «صحتك أمانة» وتكثيف الحملات التفتيشية على المادة الغذائية خصوصا في شهر رمضان المبارك.

وأكد المطيري في تصريح صحافي ضرورة استمرار الحملات التفتيشية التي تقوم بها بلدية الكويت بعد شهر رمضان المبارك لحماية صحة المواطنين من تجار المواد الغذائية الفاسدة.



وطالب المطيري الجهات الحكومية الاخرى بمواكبة التطور الحاصل في بلدية الكويت خصوصا في مجال التطور التكنولوجي الكبير مؤخرا عن طريق إصدار أوامر البناء الكترونيا وإطلاق حملات رقابية مشددة.



وختم المطيري تصريحه بضرورة ان تسير بلدية الكويت بنفس الوتيرة لتحقيق التطور في الخدمات التي تقدمها للمواطنين.