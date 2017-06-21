طالب رئيس اللجنة التعليمية النائب د.محمد الحويلة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بإلغاء قرار إغلاق مدرسة محمد النشمي الثانوية للبنين في الأحمدي وعدم نقل طلابها إلى الصباحية.



وأشار الحويلة الى أنها المدرسة الثانوية الوحيدة للبنين في الأحمدي حيث سيتم تشتيت أكثر من 600 طالب خارج المنطقة مما يترتب عليه عبء على الطلبة وأولياء الأمور ويؤثر على تحصيلهم العلمي.



وفي هذا الاتجاه وجه الحويلة سؤالا برلمانيا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي قال فيه: تتجه وزارة التربية إلى إغلاق مدرسة محمد النشمي الثانوية للبنين بمنطقة الأحمدي وتحويلها الى معهد ديني وعليه، ما الأسباب التي استندت اليها وزارة التربية لإصدار مثل هذا القرار وهل تمت دراسته؟ ولماذا لم يتم تخصيص موقع لإنشاء معهد ديني في الأحمدي بعيدا عن تحويل المدرسة إلى معهد ديني؟ مع تزويده بالمواقع التي تم تخصيصها من قبل لإنشاء معهد ديني بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير ولم يتم استغلالها مع ذكر الأسباب التي أدت إلى عدم استغلالها؟