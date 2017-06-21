وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات بخصوص منطقة خيطان الجنوبي وذلك لمتابعة صحة الإجراءات.

وأضاف أنه تقدم باقتراح برغبة لنقل ملكية منطقة خيطان الجنوبي قطعتي 3 و4 من وزارة المالية إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بتاريخ 4 سبتمبر 2013.

وقال انه خلال الأيام السابقة أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن مشروع خيطان الجنوبي بقطعتي 3 و4 وفتح باب استقبال معاملات التخصيص للراغبين من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى نهاية يونيو 1998 وما قبل. كما طالب العدساني بأن تلتزم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالجدول الزمني في تنفيذ المشاريع بالوقت المحدد دون تأخير المشاريع الإسكانية مؤكدا أن قضية السكن تعتبر على رأس الأولويات. وأضاف العدساني: على الجهات المختصة وعلى رأسها وزارات الدولة الأشغال العامة والكهرباء والماء وبلدية الكويت سرعة تطوير وتحديث البنية التحتية ووضع برنامج زمني لإنجازها وكذلك تجهيز المخطط التنظيمي والمحولات الكهربائية الرئيسية والفرعية مطالبا الجهات ذات الاختصاص بالتنسيق وتضافر الجهود فيما بينهم لإنجاز المشروع. وجاء في سؤاله ما يلي:

1- يرجى تزويدي بعدد الكتب المقدمة للتنازل عن قسيمة مخصصة وتبديلها بقسيمة في منطقة خيطان الجنوبي وعدد اللجان المختصة لفحص الطلبات وأسماء أعضائها وهل تمت الموافقة لأي من الطلبات المقدمة للتنازل؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بعددها ونسخ منها والأسباب التي تمت الموافقة على اساسها وما القرارات واللوائح والمعايير التي تستند اليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية؟

2- طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 المتخذ في الاجتماع 3/2017، هل قمتم بمخاطبة الجهات المختصة حول تطوير البنية التحتية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بموعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية.

3- ‏ما اجراءات وطلبات وشروط المؤسسة العامة للرعاية السكنية لقبول طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة «المعاقين» في خيطان الجنوبي؟ وفي حال تأخر الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإصدار شهادة الإعاقة أو تجديدها فما إجراء المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه ذلك وما طلبات المؤسسة لمقدمي الطلبات وكيفية التعامل مع تلك الحالات؟

4- يرجى إفادتي بالآتي:

٭ عدد الطلبات التي استقبلتها إدارة خدمة المواطن في المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى تاريخ السؤال.

٭ موعد انتهاء فترة استقبال الطلبات للراغبين في التخصيص.

٭ المعيار والإجراء والفحص والتدقيق للمعاملات للتأكد من البيانات واستيفاء الشروط المعلنة للتخصيص واستبعاد المخالفين لها.

٭ قيمة أسعار القسائم وعددها ومساحتها التي سيتم توزيعها في مشروع خيطان الجنوبي.

‏‫