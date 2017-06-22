وجه النائب مبارك الحريص سؤالا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله جاء فيه: في أبريل 2013 قامت الادارة العامة للاطفاء بإصدار قرار رقم 744/2013 بشأن الضوابط اللازمة لإعداد دورات ضباط الاختصاص للجامعيين، وقد تضررت به فئة معينة من رجال الاطفاء الجامعيين.

وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:

1 - هل قامت الادارة العامة للاطفاء بالالتزام بشروط القرار رقم 744/2013 الخاص بالجامعيين منذ صدوره الى الآن؟

2 - هل كان من المسموح للجامعيين الحاصلين على مؤهلاتهم أثناء الخدمة دون تفرغ دراسي أن يلتحقوا بدورات ضباط الاختصاص قبل صدوره قرار 744/2013؟

3 - كم عدد رجال الاطفاء الجامعيين الدارسين قبل قرار 744/2013؟

4 - كيف تم التعامل مع الجامعيين الذين بدأوا دراستهم قبل صدور قرار 744/2013؟ وهل سيتم إنصافهم؟