قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة جاء فيه: يوجه تطوير وتجميل المباني القديمة والمتهالكة في محافظات الكويت بعض العوائق الناجمة عن البيروقراطية الحكومية والتساهل في بعض الاحيان في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الغاية الملحة والضرورية، الامر الذي ساهم في تشويه الصورة الجمالية لمناطقنا وخصوصا في العاصمة والمناطق الاستثمارية الاخرى.

لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تفعيل المراسيم والقوانين ذات الصلة بتحسين وتجميل المباني واتخاذ الاجراءات العاجلة في سبيل تحقيق التطوير المنشود، وهو ما من شأنه اعطاء صورة جيدة عن التطور العمراني والحضاري، فضلا عما يشكله تحقيق هذه الغاية من رافد اقتصادي مهم وداعم لتنشيط السياحة في البلاد.