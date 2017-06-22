وجه النائب شعيب المويزري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه:

يرجى الإجابة عن التالي:

• ما الجهات داخل الكويت وخارجها التي تمتلك فيها الهيئة العامة للاستثمار اكثر من 10%‏ سواء كانت عقارات أو أسهم أو سندات وغيرها؟ تزويدي بقائمة تتضمن كل المعلومات المتعقلة بهذا الخصوص.

• ما الاستثمارات التي تخارجت أو ستتخارج منها الهيئة أيا كان نوعها؟ تزويدي بالبيانات الخاصة بكل التخارجات والأسباب والمستندات المتعلقة بها.

• ما الاستثمارات التي قامت بها الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية من 2014 وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟

• ما الجهات داخل الكويت وخارجها التي تمتلك فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اكثر من 10%؟

• ما الاستثمارات التي تخارجت أو ستتخارج منها المؤسسة العامة للتأمينات ايا كان نوعها؟ مع تزويدي بالبيانات الخاصة بكل التخارجات والأسباب والمستندات المتعلقة بها.

• ما الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الماضية من 2014 وحتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟