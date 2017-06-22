وجه النائب ثامر السويط سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: نصت المادة رقم 4 من القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين على أن: «يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية»، وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون النص التالي: «ولأهمية المحافظة على المستوى المالي الذي يتناسب مع طبيعة وحجم الأعمال والاختصاصات الرقابية التي يقوم بها الجهاز، قضت المادة 4 بأن يكون للجهاز كادر خاص يصدر به قرار من مجلس الوزراء، ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية».



وباستقراء قرار مجلس الوزراء رقم 1669 المؤرخ في 19/ 12/ 2016 بإصدار الكادر الخاص لجهاز المراقبين الماليين وما تضمنه من جداول وعلى وجه الخصوص الجداول أرقام 2، 3 و4.. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: المعايير والأسس التي تم الاستناد عليها في تحديد قيمة البدلات الواردة في هذا الكادر.



وأسباب تخفيض بدلات الكادر لوظائف المراقبين الماليين بالجهاز عن باقي الكوادر ذات الطبيعة الرقابية مثل (ديوان المحاسبة ـ وحدة التحريات المالية)، ونسخة من مقترح كادر قدمه جهاز المراقبين الماليين في مرحلة الدراسة مع ديوان الخدمة المدنية وجميع المراسلات المرتبطة بهذا الموضوع.



وهل تم عرض الكادر على إدارة الفتوى والتشريع قبل إقراراه أو في مراحل دراسة مقترح الكادر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع المراسلات في هذا الشأن.



وأسباب عدم تمييز المهنة الأساسية في الجهاز (المراقبين الماليين) والتي بني عليها القانون رقم 23 لسنة 2015 في الكادر المعتمد من مجلس الوزراء عن باقي الوظائف المساندة في الجهاز.



وفيما يخص بدل الوظائف الفنية وبدل الوظائف الفنية المساندة، ما الوظائف التي تندرج تحت كل من البدلين المذكورين؟ وبموجب ما ورد في البند الثاني من الفقرة رقم 3 (الموظفون بالجهاز) من قرار مجلس الوزراء بشأن الكادر، هل يمكن عند تسكين المراقبين الماليين على الكادر الخاص أن تقل رواتب بعض المراقبين الماليين بموجب هذا الكادر (ومن دون إضافة ما كانوا يتقاضونه بصفة شخصية على رواتبهم وفقا لهذا الكادر)، عما كان يتقاضونه سابقا في وزارة المالية قبل نقلهم إلى الجهاز بموجب المادة 24 من القانون؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فما مبرر النص على هذه الفقرة ضمن قرار الكادر الخاص؟ وهل توجد أي إجراءات أو خطوات قام بها الجهاز لمعالجة وتصحيح ما ورد من مثالب في هذا الكادر بخصوص امتيازات المراقبين الماليين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه الخطوات والإجراءات.