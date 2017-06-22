وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان جاء فيه: بتاريخ 18/ 5/ 2017 صدر الحكم في القضية رقم 2953 /2017 من الدائرة العاشرة برئاسة المستشار د.عماد الحبيب والسادة المستشارين إيهاب جبر ولطفي المشهراوي في القضية المرفوعة من الممثل القانوني لنادي الكويت الرياضي بصفته ضد وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بصفته وقد نص منطوق الحكم على الآتي:

قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 351/ 2017 الصادر بتاريخ 12/ 4/ 2017 من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وتنفيذه بموجب مسودته ومن دون وضع الصيغة التنفيذية عليه ومن دون إعلان.



وقد تبين أن: القضية رفعت بتاريخ 2/ 5/ 2017 وحددت لها جلسة 11/ 5/ 2017 وحكمت في 18/ 5/ 2017، وبالرجوع الى الحكم تبين أنكم حضرتم جلسة واحدة متداولة فقط وهي 11/ 5/ 2017، وحيث إن الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب لديها جيش من المستشارين يفوق الـ 25، تفاخرت بهم الهيئة والوزارة في استجواب وزيرها السابق، لذلك نرجو الرد على تلك الأسئلة:

1 ـ لماذا لم تطلبوا أجلا في جلسة 11/ 5/ 2017 باعتبارها الجلسة الأولى لكم، خاصة أن القضية رفعت قبلها بأيام، وذلك ليتسنى لكم الوقت في الاطلاع على المستندات والأوراق وتجهيز دفاع قانوني محكم؟

2 ـ تزويدنا بنسخة من مذكراتكم ومستنداتكم التي قدمتموها بجلسة 11/ 5/ 2017 واذا لم تقدموا شيئا يرجى تزويدنا بالسبب.

3 ـ قدم الحاضر عن نادي الكويت الرياضي مذكرة جديدة بدفاعه بجلسة 11/ 5/ 2017، فلماذا لم تطلبوا أجل للرد عليها كما هو متعارف عليه، وللرد على ما ذكر بها؟

4 ـ تزويدنا بأسماء المكلفين بإعداد مذكرات الدفاع في تلك القضية والحضور بها للمحكمة إن حصل، وذلك مع بيان تفصيلي بشهاداتهم ومسمياتهم وكل ما يلزم.

5 ـ بتاريخ 22/ 5/ 2017 وجه نائب مدير عام هيئة الرياضة كتابا للجنة الانتقالية بكرة القدم يطالبهم فيه بتنفيذ الحكم أعلاه، فهل ذلك بمثابة تنازل عن حكم قانوني في الاستشكال والاستئناف؟ فإذا كانت الإجابة بلا يرجى إفادتي بأسباب ذلك الكتاب ومبرراته؟ وهل تمت استشارتكم وأخذ رأيكم فيه مسبقا؟