عبدالكريم أحمد

قررت محكمة الاستئناف إعادة المرافعة بدعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون، وحددت لها جلسة 5 يوليو المقبل.



وتضمن قرار المحكمة تقديم النيابة العامة مستخرجا لشهادة وفاة المتهم الثامن فلاح الصواغ وإحضار المتهم الخمسين عبدالعزيز المنيس من السجن وأن يوكل المتهمون (النائب د.وليد الطبطبائي وآخرون) محاميا للدفاع عنهم.

وحجــــزت المحــكمة الدستورية الطلب المقدم من مجلس الأمة بتفسير نص المادة الدستورية الخاصة بانتخاب نائب رئيس مجلس الأمة للحكم يوم 20 سبتمبر المقبل.