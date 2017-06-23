سامح عبدالحفيظ

لم يتمكن مجلس الأمة في دور انعقاده السابق من إقرار العديد من القوانين بسبب ضيق الوقت وازدحام جدول الأعمال بالقضايا الملحة التي استغرقت وقت المجلس.

مصدر نيابي قال لـ «الأنباء» ان من بين القوانين المهمة ما يتعلق بإلغاء فوائد القروض للمتقاعدين، مشيرا الى ان تقرير اللجنة المالية البرلمانية مدرج على جدول الأعمال حيث أقرت اللجنة اقتراحين بقانون بهذا الشأن وأحالتهما الى المجلس.



وأوضح المصدر ان القانون ينص على منع مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تقاضي فوائد مقابل نظام الاستبدال للمتقاعدين مع إعادة جميع المبالغ التي تم دفعها منذ تطبيق نظام الاستبدال الى أصحابها.

وشدد المصدر على ان تنسيقا نيابيا سيتم الترتيب له قبل بداية دور الانعقاد المقبل لاستعجال النظر في التقرير وإقراره كونه يمس شريحة مهمة في المجتمع.

وفي هذا الإطار قال النائب سعدون حماد لـ «الأنباء» ان النواب مصرون على تمرير القانون، مشيرا الى وجود خلاف في التقرير بين الاقتراحين حول كيفية المعالجة وهذا سيتم الاتفاق عليه خلال الجلسة، أما إقرار القانون فهو محقق.