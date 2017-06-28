سامح عبدالحفيظ

في إطار التنسيق لدور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، أبلغت مصادر نيابية مطلعة «الأنباء»، بوجود مشاورات بين النواب لإنجاز تقرير اللجنة المالية البرلمانية لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لخفض سن التقاعد للمؤمن عليهم دون الاعتداد بالسن المحددة.

وأضافت المصادر أن القانون يعطي الحق في التقاعد المبكر لاستحقاق المعاش التقاعدي دون الاعتداد بشرط السن بحيث يصبح تقاعد الرجل بعد 25 سنة خدمة والمرأة بعد 20 سنة خدمة.

وعن رفض الحكومة للقانون، قالت المصادر إن النواب عازمون على تمرير القانون مهما كان موقف الحكومة وفقا للدستور واللائحة وما تحكمه الأغلبية.