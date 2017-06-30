اللجنة التشريعية تناقش تقريراً عن دراسة مبادرة رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي

القاهرة ـ هناء السيد

يشارك ممثلو مجلس الأمة لدى البرلمان العربي النواب خالد العتيبي وعسكر العنزي وعلي الدقباسي ود.وليد الطبطبائي في اجتماعات لجان البرلمان العربى والجلسة السادسة والأخيرة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني وذلك بوم 5 يوليو المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة د.مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، وتسبق جلسة البرلمان اجتماعات لجانه الدائمة الأربع يومي الاثنين والثلاثاء 3 و4 يوليو، حيث تناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي تقريرها بشأن مستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، والتداول حول الجوانب السياسية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بالاضافة الى متابعة آخر مستجدات البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة وهي القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والجولان العربي السوري المحتل.

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية مناقشاتها ومقترحاتها حول مشروع القانون العربي الاسترشادي للاستثمار، كما تستعرض تقريرا حول متابعة مستجدات اعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواقف التنفيذ في الدول العربية وسبل تسريع وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذي، وكذا تستعرض اللجنة التطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016 م، وتبحث كيفية الاستفادة وتفعيل مقترحات ندوة التكامل الاقتصادي العربي التي عقدها البرلمان العربي في أبريل الماضي.

وسيكون على جدول اعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مبادرة رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي واستنكار الإجراءات التمييزية ضد المسلمين، الى جانب قضايا حقوق الانسان خاصة في مناطق الصراع في الوطن العربي.

فيما تتناول لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب تقريرا حول مستجدات العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، وتقرير اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة باعداد تصور مبدئي لمشروع وثيقة التعليم العالي والبحث العلمي في العالم العربي، وكذا تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور للنهوض باللغة العربية، بالاضافة الى تقرير اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد تصور حول مساعدة اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال واضافة البعد الاجتماعي لتقرير اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بشأن الهجرة وحقوق الانسان.

ويسبق كل هذه الفعاليات اجتماع لجنة فلسطين والاراضي العربية المحتلة، واجتماع لجنة الوساطة، واجتماع هيئة مكتب البرلمان العربي الحادي عشر للفصل التشريعي الثاني يومي 1 و2 يوليو 2017م، الذي سيناقش جداول اعمال اللجان، وذلك تحضيرا لعقد فعاليات الجلسة العامة للبرلمان العربي ومناقشة عدد من مقترحات مواضيع العمل، بالاضافة الى البنود الدائمة على جدول أعماله.