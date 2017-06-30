الكويت من أهم شركائنا في المنطقة ونتطلع لتعزيز التعاون معها

أشاد رئيس البرلمان السلوفيني ميلان بركلات بالدور «المهم» الذي تؤديه الكويت في ترسيخ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وقال بركلات في تصريح عقب لقائه وفد لجنة الصداقة البرلمانية الخامسة الكويتية برئاسة النائب د.جمعان الحربش ان اختيار الكويت عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي إن بلاده «على ثقة بأن الكويت ستسهم بعد اختيارها عضوا في مجلس الأمن في تعزيز دورها لدفع جهود السلام بمختلف أنحاء العالم».

وأضاف أن «سلوفينيا والكويت عضوان فاعلان في الأمم المتحدة ويدعمان الديبلوماسية الوقائية وإصلاح الأمم المتحدة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وحول العلاقات بين سلوفينيا ودول مجلس التعاون الخليجي، أشاد رئيس البرلمان السلوفيني بعمق ومتانة تلك العلاقات ولاسيما الاقتصادية منها، مؤكدا أن بلاده تتطلع الى تعزيز تعاونها مع دول الخليج ولاسيما الكويت «التي نعدها واحدة من أهم الشركاء في المنطقة».

وذكر بركلات أن غرفة التجارة السلوفينية - الكويتية التي أنشئت في أكتوبر عام 2016 تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ودعم الشركات السلوفينية التي ترغب في دخول السوق الكويتية.

وقال ان الشركات السلوفينية يمكنها المساهمة في مجالات مختلفة مثل المعدات التكنولوجية الخاصة بالمرافق الإنشائية والصناعية والطاقة المتجددة والمستدامة وتكنولوجيا المعلومات المتطورة الى جانب مجالات التكنولوجيا والمشاريع البـيئـية والإنـشاءات الهندسية المدنية وكذلك السياحة.

وقال إن إنشاء غرفة التجارة السلوفينية - الكويتية خطوة ايجابية من شأنها ان تجعل سلوفينيا أكثر تميزا ولاسيما من ناحية الاستثمار.

وأوضح ان «معظم المستثمرين الأجانب قدموا الى سلوفينيا نظرا الى موقعها الاستراتيجي في قلب أوروبا ووجود بنية تحتية متطورة في مختلف المجالات ولاسيما النقل وتكنولوجيا المعلومات والمجموعات الصناعية».

وحول مستوى العلاقات البرلمانية بين الكويت وسلوفينيا رحب بركلات بالزيارة التي يقوم بها وفد لجنة الصداقة البرلمانية الخـامــسة الكـويتـية للعاصمة لوبليانا حاليا، مؤكدا انها تعكس العلاقة الطيبة بين البرلمانيين.

واعرب عن تطلع بلاده الى تعزيز علاقاتها البرلمانية مع الكويت بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، موضحا ان الزيارة تعد كذلك فرصة للبحث في سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون بين سلوفينيا والكويت.

وكان وفد برلماني كويتي بدأ الاربعاء الماضي زيارة رسمية الى جمهورية سلوفينيا بحث خلالها تعزيز التعاون التعاون الثنائي بين البلدين.

ويضم الوفد الذي يرأسه النائب الحربش كلا من النواب عادل الدمخي وعبدالله العنزي ونايف المرداس، اضافة إلى سفيرنا لدى النمسا وممثلها الدائم لدى منظماتها الدولية في فيينا وسفيرها غير المقيم في سلوفينيا صادق معرفي.