ماضي الهاجري

نفى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح وجود دراسة أعدت من قبل البنك الدولي تفيد بأن 2% من اموال الدولة تذهب للرشوة او المحسوبية، بما يعادل 650 مليون دينار سنويا.



وأكد الصالح ردا على سؤال قدمه النائب صالح عاشور تنشره «الأنباء» ان وزارة المالية لم تتلق طلبا من اي جهة حكومية لإعداد مثل هذه الدراسة، مضيفا ان البنك الدولي أفاد بأنه لم يقم بإعداد مثل هذه الدراسة.



وكان عاشور قدم سؤالا بشأن دراسة أعدها البنك الدولي عن الكويت تضمنت ان نسبة 2% من اموال الدولة تذهب للرشوة والمحسوبية بما لا يقل عن 650 مليون دينار سنويا، حيث أورد الصالح في اجابته عن السؤال أن أيا من الجهات الحكومية لم تطلب اجراء مثل هذه الدراسة من الحكومة.