وجه النائب أحمد الفضل سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: 1- كم عدد المعلمين والمعلمات الكويتيين لكل مرحلة دراسية على حدة «رياض أطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي»؟ وكم عدد المعلمين والمعلمات من الجاليات الوافدة لكل مرحلة دراسية على حدة «رياض أطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي»؟

٢- كم عدد المعلمين والمعلمات من غير محددي الجنسية لكل مرحلة دراسية على حدة «رياض أطفال - ابتدائي - متوسط - ثانوي»؟

٣- ما عدد المعلمين الذكور والإناث من الكويتيين والوافدين ومن غير محددي الجنسية لكل مادة تدرس؟ يرجى بيان ذلك بكشف يفصل كل مادة وعدد المعلمين لها لجميع المراحل السنية.

٤- كم عدد المعلمين من الذكور والإناث الداخلين على سوق العمل لوزارة التربية لمختلف المواد التدريسية للعام الدراسي 2017/2018 و2018/2019 وما خطة الوزارة لاستقطاب تلك الاعداد من المعلمين والمعلمات؟

٥- هل ستقوم الوزارة بافتتاح مدارس جديدة في مختلف مناطق الدولة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فهل ستستوعب تلك المدارس المخرجات القادمة؟

7- يرجى تزويدي بالخطة السنوية التعليمية للوزارة للأعوام الدراسية القادمة 2017/2018 و2018/2019.