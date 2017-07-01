وجه النائب ثامر السويط سؤالا الى وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع جاء فيه:

نحن الآن مقبلون على موسم البوارح المعروف بشدة الرياح فيه وبكثرة تحرك الرمال «السافي» الذي يغطي بدوره كل شوارع المناطق سواء الشمالية أو الجنوبية، والجميع يعلم أنه خلال أشهر الصيف وتحديدا من يونيو إلى أغسطس تزحف الرمال على الشوارع والطرق الرئيسية خاصة طريق «المطلاع والسالمي والصبية» ما تتسبب في تشكيل كثبان رملية في الشوارع ما يعيق سير المركبات ويتسبب في حوادث كثيرة. لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما خطة وزارة الأشغال الخاصة بنقل وإزاحة الكثبان الرملية من الطرقات الرئيسية؟

2- كم عقد وقعت وزارة الأشغال العامة لإزالة الرمال خلال السنتين الماضيتين؟

3ـ يرجى تزويدي بكل العقود الخاصة بإزالة الرمال في المنطقة الشمالية، مع عدد الآليات والكلفة المالية لكل العقود، وكيف تمت طريقة ترسية العقود؟ وهل كان هناك إعلان قبل الترسية؟

4- كم عدد معدات كل عقد؟ وما العمل المنوط بكل عقد؟ وهل تقوم الوزارة بتأجير آليات أخرى في حال احتاجت؟

5ـ هل هناك مراقبون لعمل العقود؟ وما إجراءات الأمان المشترطة ضمن بنود عقود إزاحة الرمال والتي تحفظ سلامة مرتادي الطريق والعاملين في إزاحة الرمال؟