أكد عضو مجلس الأمة وعضو البرلمان العربي علي الدقباسي أهمية تطوير العمل العربي المشترك ومواجهة القضايا التي تهدد الأمن القومي العربي لتنقية الأجواء العربية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الدقباسي وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي لـ «كونا» أمس الأول على هامش أعمال اللجنة المنعقدة في القاهرة.

وقال إن اجتماع اللجنة السياسية تناول تعزيز العمل العربي المشترك وضرورة رفع فاعليته وكفاءته بما يحقق الطموح لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمة ومواجهة ظواهر اخرى مخيفة «كالفقر والمرض والجوع».

وأوضح الدقباسي أن اللجنة بحثت سبل توحيد الرؤى وتفعيلها خدمة للشأن العربي والمصالح العربية التي هي هدف مشترك للعالم العربي ويتطلب جهدا لتحقيقه، متمنيا أن يصل أعضاء البرلمان العربي الى مستوى «نحقق فيه طموحات وآمال الشعوب العربية».

وذكر ان الوضع العربي «مخيف وغير مطمئن» ويتطلب جهدا مضاعفا لتنقية الأجواء وتوحيد الصف لمواجهة التحديات.

وأشار الى دور الكويت وحرصها على التنسيق مع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية لمواجهة الكيان الصهيوني الذي يعبث بالقرارات الدولية ولا يحترمها ويمارس سياسة الاستيطان والتهويد.