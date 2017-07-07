«لا أستطيع تصديق هذا ! هل هو سوء حظي أم ماذا؟»

معلمة الموسيقى الكندية لوري شورتال تخاطب المغنية البريطانية أديل بعد أن أنفقت 10.000 دولار في رحلات جوية قطعت خلالها 18.000 ميل من أجل حضور إحدى حفلات أديل، ولكنها لم تتمكن من ذلك لأن أديل كانت تلغي حفلاتها كل مرة في الدقيقة الأخيرة لأسباب طارئة كان منها مرة تعب حبالها الصوتية.