سلطان العبدان
أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان د.عادل الدمخي أن اللجنة انتهت من التقرير الخاص بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع نزلاء السجون حيث تضمن نتائج التحقيق والتوصيات المطلوبة لتحسين صورة الكويت في مجال حقوق الانسان.
وقال الدمخي إن اللجنة ناقشت موضوع زوجات الشهداء اللاتي تنطبق عليهن شروط التجنيس وستستدعي وزير الداخلية لبحث هذا الموضوع.
وأكد أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها مع الجهات المختصة لبحث عدد من الشكاوى المتعلقة بملف حقوق الإنسان للوقوف على الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص وإصدار التوصيات اللازمة.