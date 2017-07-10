وجه النائب احمد الفضل سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: نمى إلى علمي أن هناك تظلمات رفعت إلى مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب احتجاجا على قرارات ترشيحات البعثات في الأقسام العلمية بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ نسخة من جميع إعلانات البعثات التي تمت بالأقسام العلمية بكلية الدراسات التجارية منذ يناير 2008 حتى تاريخ تقديم السؤال.

2 ـ نسخة من أوراق ومستندات كل الأسماء التي تقدمت لهذه البعثات لكل قسم على حدة مع السيرة الذاتية لكل متقدم والأوراق المرفقة.

3 ـ نسخة من محاضر اجتماعات لجان البعثات بكل قسم علمي على حدة ومحاضر اجتماعات لجنة البعثات بالكلية والأسماء التي تم ابتعاثها وطريقة اختيارهم وأسلوب المفاضلة التي تتبعها إدارة الهيئة في اختيار المرشحين للابتعاث منذ يناير 2008 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال.

4 ـ نسخة من جميع قرارات ومحاضر الاجتماعات للجنة العامة للبعثات برئاسة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والسيرة الذاتية والشهادات العلمية لكل من أصدرت له اللجنة قرار ابتعاث أو إجازة دراسية منذ يناير 2008 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال.