وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه: أحال بنك الكويت المركزي عددا من موظفيه الكويتيين إلى التقاعد في شهر يونيو 2017، لذا يرجى تزويدي بالآتي: جدول مختصر يبين أعداد الموظفين الكويتيين المحالين الى التقاعد في الفترة المشار إليها اعلاه، والوظيفة التي كان يشغلها كل منهم، ومدة الخدمة الوظيفية لهم، وتاريخ إصدار قرار الإحالة للتقاعد بشأنهم، وتاريخ سريان ذلك القرار بحقهم قرين كل اسم منهم.



وهل شمل قرار الإحالة للتقاعد في الفترة المشار إليها أعلاه جميع الموظفين الكويتيين لدى بنك الكويت المركزي ممن أمضوا نفس مدة الخدمة الوظيفية لمن أحيلوا إلى التقاعد في السؤال السابق؟

وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تزويدي بكشف مختصر يبين فيه اعدادهم، والوظائف التي يشغلونها ومدة الخدمة الوظيفية لهم، والأسباب المانعة لعدم شمولهم بقرار التقاعد كغيرهم ممن شملهم القرار قرين كل اسم منهم.

تزويدي بنسخة من اللائحة المعتمدة او القرارات الإدارية المنظمة لعملية الإحالة الى التقاعد المعمول بها حاليا لدى بنك الكويت المركزي.

بيان مختصر يبين فيه خيارات الحوافز التي يمنحها بنك الكويت المركزي لموظفيه الكويتيين عند رغبته في إحالتهم إلى التقاعد، والشروط الواجب توافرها فيهم.

وفي حال وجودها، فهل خير بنك الكويت المركزي الموظفين المحالين للتقاعد في السؤال الاول بين تلك الحوافز والاستمرار في العمل لديه إلى حين استيفائهم مدة الخدمة الوظيفية؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فيرجى بيان الأسباب.