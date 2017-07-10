قدم النائب عبدالله فهاد سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه:

1- ما المعايير والشروط القانونية المطلوبة للترقية لدرجة وزير مفوض وكذلك لدرجة سفير، حيث خلا قانون السلكين من وجود اي شروط قانونية؟ مع تزويدي بمدد بقاء المستشارين في درجاتهم خلال السنوات العشر الماضية.

2- ما المعايير والشروط القانونية لاختيار رؤساء البعثات؟ حيث لم يحدد قانون السلكين أي شروط ومعايير يتم من خلالها تحديد من يستحق أن يكون رئيس بعثة؟

3- ما سبب تأخر الوزارة في صرف كادر للديبلوماسيين؟ حيث ان مرتباتهم داخل الوزارة وخارجها غير مجزية مقارنة بزملائهم في دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر وآخر زيادة طرأت على كادر الديبلوماسيين كانت في عام 2005 وفقا لتصريح الوزير.

4- ما عدد التظلمات المقدمة للوزارة منذ التاريخ 1/ 1/ 2010 وحتى تاريخه؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحيلولة دون وصول الموضوع للقضاء؟ وما عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة منذ التاريخ 1/ 1/ 2007 وحتى تاريخه؟ وما السبب في عدم حلها قبل وصولها للقضاء؟ وما رأي الوزارة في الزيادة المضطردة باعداد القضايا، ألا يعتبر ذلك فساداً ادارياً واحباطا للموظفين الديبلوماسيين؟

5- ما اجراءات الوزارة في تنفيذ الاحكام القضائية؟ وهل تتم المماطلة في تنفيذ الاحكام؟