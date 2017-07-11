بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيات إلى العدائين عبدالعزيز المنديل وإبراهيم الرميض ويعقوب اليوحة هنأهم فيها بحصولهم على ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية في البطولة الآسيوية لألعاب القوى الـ ٢١ المقامة في الهند.
وقال الغانم في برقياته ان الإنجاز الذي حققه المنديل واليوحة بالفوز بذهبية وفضية سباق ١١٠ حواجز وفوز الرميض بذهبية ٨٠٠ متر يمثل تجسيدا جديدا لقدرة الشباب الكويتي على تحقيق النجاحات المتتالية رغم الظروف الرياضية الصعبة، متمنيا لرياضيي الكويت مزيدا من التقدم والنجاح في المحافل القارية والدولية.