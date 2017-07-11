قال النائب د.جمعان الحربش: علمت انه أمام إصرار النائب سعدون حماد على المشاركة في التحقيق في التجاوزات المنسوبة لمكتب ألمانيا الصحي فإنه تم الرضوخ لطلبه رغم تأكيدات رئيس المجلس ورئيس اللجنة أنه لن يشارك في كل ما يتعلق بالتحقيق في مكتب ألمانيا لأنه أبدى رأيا مسبقا بل وأحكاما مسبقة في عدة مرات، كما علمت ان هناك مؤامرة تحيكها ذات القيادات التي تم عزلها من الوزارة لانتداب موظف له رأي مسبق ليشارك في التحقيق لتكتمل المؤامرة، واضاف: ما يحدث معيب في حق مكتب المجــلس والمـــؤسسة التشريعية وسيكون لنا موقف منه.