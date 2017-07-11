قال النائب د.جمعان الحربش: علمت انه أمام إصرار النائب سعدون حماد على المشاركة في التحقيق في التجاوزات المنسوبة لمكتب ألمانيا الصحي فإنه تم الرضوخ لطلبه رغم تأكيدات ‏رئيس المجلس ورئيس اللجنة أنه لن يشارك في كل ما يتعلق بالتحقيق في مكتب ألمانيا لأنه أبدى رأيا مسبقا بل وأحكاما مسبقة في عدة مرات، ‏كما علمت ان هناك مؤامرة تحيكها ذات القيادات التي تم عزلها من الوزارة لانتداب موظف له رأي مسبق ليشارك في التحقيق لتكتمل المؤامرة، واضاف: ‏ما يحدث معيب في حق مكتب المجــلس والمـــؤسسة التشريعية وسيكون لنا موقف منه.