قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن معادلة المؤهلات العلمية جاء فيه:

‏ المادة الأولى‏: يشترط لاعتماد المؤهلات العلمية ما فوق الثانوية العامة أن تكون صادرة من ‏جامعات أو معاهد معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وأن تكون شهادة الثانوية ‏العامة السابقة عليها معادلة للشهادة الثانوية الكويتية.‏

‏المادة الثانية: تصدر وزارة التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.‏

‏المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.‏

‏المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.‏



وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن معادلة المؤهلات العلمية ‏كما يلي: بالنظر فيما يفرضه ديوان الخدمة المدنية على المواطنين الكويتيين عند تقدمهم للتعيين، ‏من كون شهاداتهم صادرة من جامعات معينة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وجعل ‏الأمر مفتوحا على غير الكويتيين، مما قد يفتح الباب واسعا للغش والتزوير في المؤهلات ‏الدراسية، وحتى يكون الأمر منظما بطريقة لا تدع مجالا لهذا النوع المتوقع من التلاعب.‏

‏ لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على إلزام الكويتيين وغير الكويتيين عند تقدمهم ‏لاعتماد مؤهلاتهم الدراسية ما فوق الثانوية، أن تكون الشهادة الثانوية معتمدة من وزارة ‏التربية، كما أفادت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون.‏

كما أن المؤهلات العلمية ما فوق الثانوية التي تصدر من أي مؤسسات تعليمية أو تدريبية ‏داخل الكويت أو خارجها للكويتيين وغير الكويتيين، يشترط فيها أن تكون معتمدة من ‏وزارة التعليم العالي.‏



ويتم إلغاء كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون، منعا لتعارضها أثناء التطبيق. ‏