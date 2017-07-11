قدم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بشأن معادلة المؤهلات العلمية جاء فيه:
المادة الأولى: يشترط لاعتماد المؤهلات العلمية ما فوق الثانوية العامة أن تكون صادرة من جامعات أو معاهد معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وأن تكون شهادة الثانوية العامة السابقة عليها معادلة للشهادة الثانوية الكويتية.
المادة الثانية: تصدر وزارة التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن معادلة المؤهلات العلمية كما يلي: بالنظر فيما يفرضه ديوان الخدمة المدنية على المواطنين الكويتيين عند تقدمهم للتعيين، من كون شهاداتهم صادرة من جامعات معينة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وجعل الأمر مفتوحا على غير الكويتيين، مما قد يفتح الباب واسعا للغش والتزوير في المؤهلات الدراسية، وحتى يكون الأمر منظما بطريقة لا تدع مجالا لهذا النوع المتوقع من التلاعب.
لذا أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على إلزام الكويتيين وغير الكويتيين عند تقدمهم لاعتماد مؤهلاتهم الدراسية ما فوق الثانوية، أن تكون الشهادة الثانوية معتمدة من وزارة التربية، كما أفادت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون.
كما أن المؤهلات العلمية ما فوق الثانوية التي تصدر من أي مؤسسات تعليمية أو تدريبية داخل الكويت أو خارجها للكويتيين وغير الكويتيين، يشترط فيها أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالي.
ويتم إلغاء كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون، منعا لتعارضها أثناء التطبيق.