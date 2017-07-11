قال الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري إن الأمانة العامة للمجلس تطبق البصمة في نظام الحضور والانصراف منذ 10 سنوات أي منذ عام ٢٠٠٧ على جميع القياديين والموظفين بدءا من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين حتى بقية الموظفين بمستوياتهم الوظيفية كافة.

وأضاف الكندري في تصريح صحافي أن الأمانة العامة للمجلس اعتمدت شعار «مثال يحتذى به» لرؤيتها التي تسعى من خلالها إلى أن تكون القدوة التي يحتذى بها سواء على المستوى الداخلي في الأمانة أو على مستوى مؤسسات الدولة المختلفة وهو ما جعلها لا تستثني قيادييها من البصمة ليكونوا مثالا لبقية الموظفين.