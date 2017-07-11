عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه امس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.



وقال أمين سر المجلس النائب د. عودة الرويعي في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن مكتب المجلس اعتمد خلال اجتماعه محضر الاجتماع السابق للمكتب وناقش عددا من الرسائل الواردة من قبل النواب بما فيها رسالة النائب د. جمعان الحربش بشأن سفر أعضاء لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة والمكاتب الصحية بالخارج.



وأوضح الرويعي أن اللوائح والأنظمة المتبعة بالمجلس لا تمنع سفر أعضاء لجان التحقيق خاصة إذا كانت مكلفة بذلك من قبل المجلس مبينا أنه تمت مخاطبة أعضاء اللجنة والاتفاق على تيسير الأمور وتسهيلها بشكل ودي وبحدود اللائحة.



وقال الرويعي إن الاجتماع شهد اعتماد اللائحة المالية للأمانة العامة لمجلس الأمة بعد التعديل عليها والأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة مبينا أن التعديل ينسجم ويتفق مع كل ما هو موجود بالمؤسسات الرقابية المختلفة بالدولة ويحفظ حقوق العاملين بالأمانة العامة للمجلس.



وذكر أن الاجتماع تطرق إلى جدول الأعمال الخاص باجتماعات مكتب المجلس المقبلة والاتفاق على أن يتم تحديد مواعيد الاجتماعات بالتنسيق مع أعضاء المكتب.