سلطان العبدان

أقرت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية خلال اجتماعها امس الاتفاقية الموقعة بين الكويت وحلف الناتو، والاتفاقية الموقعة مع منظمة التجارة العالمية، كما وافقت على اقتراح برغبة لمساواة رواتب الإداريين العاملين في وزارة الخارجية برواتب الديبلوماسيين.

وأوضح رئيس اللجنة النائب علي الدقباسي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع أن اللجنة تدارست الأوضاع في المنطقة وأشادت بمساعي صاحب السمو الأمير لإيجاد مخرج للأزمة الخليجية.



وقال: نحن فخورون بجهود سمو الأمير لتعزيز الشأن الخليجي، والكويت كلها تقف خلف سموه وتبارك جهوده، مؤكدا فخره بما تحظى به الكويت من دعم عالمي لإيجاد مخرج للأزمة الخليجية التي تهم العالم بأسره.

وبين أن هناك قلقا عربيا من استمرار الأزمة الخليجية، وهناك تطلعات للخروج منها لافتا إلى الحلقة النقاشية التي عقدتها اللجنة في مايو الماضي والتي خرجت بتوصيات تدعو إلى تعزيز مسار مجلس التعاون الخليجي وتفعيل المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون للوصول الى التكامل والمحافظة على إنجازات الآباء المؤسسين للمجلس.



وأوضح أن اتفاقية الناتو تتعلق بإنشاء مركز لحلف الناتو في الكويت وسبق أن ناقشها مجلس الأمة مبينا أنها اتفاقية إجرائية نمطية لاستكمال الجوانب الإجرائية القانونية في العلاقة بين الكويت والدول الأخرى.