بدر السهيل

تعقد اليوم الأربعاء الموافق 12 يوليو الجاري لجنتان برلمانيتان اجتماعهما لاستكمال بنود جدول الأعمال وتكليفات المجلس لهما.

وتستكمل لجنة حماية الأموال العامة تكليف مجلس الأمة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 2017/6/6م، اللجنة بالتحقيق في موضوعات خاصة بهيئة أسواق المال.

ويحضر الاجتماع ممثلو هيئة أسواق المال كل من د.نايف فلاح الحجرف رئيس مجلس مفوضي الهيئة، ومشعل العصيمي نائب رئيس مجلس المفوضين، وأعضاء مجلس المفوضين كل من د.فيصل الفهد وعبدالمحسن المزيدي وخليفة العجيل.

وتستكمل لجنة المرافق العامة مناقشة تكليف اللجنة بالتحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 24 مارس الماضي والتي كشفت خللا في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرقا لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة.