أكد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس استحقاق رجال الإطفاء البواسل مزيدا من التكريم المعنوي والمادي نظير الجهود الجبارة التي يقومون بها في عملهم الشاق.

وأضاف مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس خلال استقباله رئيس وأعضاء نقابة العاملين في الإطفاء أن كل منصف يدرك مشقة الأعمال التي يقوم بها رجال الإطفاء الذين يستحقون منا كل دعم وتكريم.

وأشار إلى أنه اطلع على مقترح النقابة في شأن البدلات والامتيازات التي نرى أنها مستحقة ونتطلع إلى إقرارها في مجلس الأمة.

من جانبه، قال نائب رئيس نقابة الإطفاء محمد الوسمي إن النقابة وفي إطار مساعيها الرامية لتحقيق مشروع حماة الوطن وما يتضمنه من مطالب وتشريعات تحفظ حقوق رجال الإطفاء وتحقق لهم جزءا من العدالة واستكمالا للقاءات التي بدأت بلقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، فقد التقت نقابة الإطفاء مراقب مجلس الأمة الذي أبدى استعداده للوقوف مع مطالب رجال الإطفاء ودعمه الكامل لهم كما ابدى فخره وتقديره لعملهم الشاق والخطر وشجاعتهم خصوصا مع ما تعرضت له البلاد الفترة الماضية من حرائق ضخمة وبسالة رجال الإطفاء في مواجهتها.

وأضاف نائب رئيس نقابة الإطفاء محمد الوسمي أن النقابة التقت النائب عبدالوهاب البابطين وثمنت اهتمامه في اخوانه رجال الإطفاء ومبادرته في الوقوف مع مطالبهم ودعمهم لنيل حقوقهم وتم اطلاع النائب البابطين على مشروع نقابة الإطفاء بالكامل وشرح المصاعب والمخاطر التي يواجهها رجال الإطفاء.

وقال الوسمي إنه وبالنيابة عن رجال الاطفاء نشكر سمو الأمير حفظه الله ورعاه على اشادته برجال الإطفاء، مؤكدا أن هذه الإشادة وسام على صدورنا وأكبر تكريم لنا كرجال الإطفاء كما نشكر جميع من تفاعل ودعمنا وأبدى تأييدا لمطالبنا.