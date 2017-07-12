وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى هند الصبيح جاء فيه: يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1 ـ ما أهداف جمعية آيات الخيرية؟ ومتى تم تقديم طلب استخراج الرخصة؟ يرجى تزويدي بنسخة من الطلب؟ وما النشاطات المسموح فيها بالترخيص؟

2 ـ من أعضاء مجلس الإدارة ومن هم الأعضاء المرخص لهم؟

3 ـ هل ضمن المرخص لهم أشخاص مدرجون ضمن قوائم الإرهاب في مجلس الأمن؟ أو سبق أن تم إدراج اسمه ضمن أي من قوائم الإرهاب؟

4 ـ هل يجيز ترخيص الجمعية السماح لها بجمع التبرعات في المساجد؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، فهل يُعلم أين آلت تلك التبرعات بعد جمعها؟