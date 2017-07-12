اعلن النائب فيصل الكندري عن تسليمه وزير البلدية ووزير الأوقاف محمد الجبري مجموعة من التعديلات تختص بالمشاريع متناهية الصغر واصدار تراخيص العربات المتنقلة، مؤكدا في الوقت ذاته ان الوزير وعده برد قانون اصدار تراخيص العربات المتنقلة الى المجلس للعمل على تعديلها.

وقال الكندري في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ان خطابات صاحب السمو لا تخلو من حث الحكومة ومجلس الأمة على التعاون من اجل تحقيق تطلعات الشباب، وقانون المشاريع متناهية الصغر التي تشمل العربات المتنقلة والأعمال في المنازل وغيرها من المشاريع الصغيرة يفترض ان تخدم الشباب الكويتي وليس الشركات الكبرى.



وبين ان المادة الثانية من القانون الذي اصدره المجلس البلدي بشأن اصدار تراخيص العربات المتنقلة تشترط وجود رخصة تجارية لمؤسسة او شركة تسمح بمزاولة النشاط، وبذلك يتحول القانون لفائدة الشركات الكبرى وليس الشباب.



وطالب المجلس البلدي بمعالجة هذا الخلل وتعديل القانون بما ينصب فعلا في خدمة الشباب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيبحث مع الوزير الجبري سبل تسريع الامر اذا في قانون المجلس البلدي ما يعوق ذلك.



وشدد على ان المشاريع متناهية الصغر امر حضاري وهي صمام الامان عند حصول اي هزات اقتصادية.