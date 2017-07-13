استقبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب د.خليل عبدالله ومقرر اللجنة النائب أسامة عيسى الشاهين، حيث رفعوا إلى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الخامس عشر.

هذا، وزودهم سموه بتوجيهاته السامية لبذل المزيد من الجهود والعمل الدؤوب لتحقيق كل ما يتطلع إليه المواطنون من أهداف وطموحات استكمالا لمسيرة التنمية والحرص على التعاون المشترك والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه مصلحة الوطن العزيز.

وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنهم وبعون من الله تعالى سيكونون عند حسن ظن سموه لتحقيق التوجيهات السامية لما يعود بالخير لمصلحة للوطن والمواطن.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري النائب د.خليل عبدالله ومقرر اللجنة النائب أسامة عيسى الشاهين، حيث رفعوا إلى سموه تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر.