قدّم النائب خالد الشطي سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد جاء فيه: تناقلت الصحف والخدمات الإخبارية على لسان مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون السيد ناصر الصبيح نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا» خبرا مفاده إعادة دمج العائدين من التنظيمات الإرهابية في المجتمع بعد تأهيلهم.

هل توجد لدى الدولة احصائيات تبين اعداد الاشخاص المنتمين للتنظيمات الارهابية من حملة الجنسية الكويتية والبدون (يرجى تزويدي بالأعداد والأسماء وعناوين السكن).

يرجى تزويدي بنسخة من البرنامج المقرر لإعادة تأهيل المنتمين للتنظيمات الارهابية.