وجه النائب احمد الفضل سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء فيه: نمى الى علمي ان هناك مخالفات عديدة في تعيينات الوظائف الاشرافية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

لذا، يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: نسخة من لائحة الوظائف الاشرافية المعتمدة من ادارة الهيئة والتي على اساسها يتم التعيين بهذه المناصب الاشرافية.

وهل تتبع ادارة الهيئة مبدأ الشفافية وعليه يتم الاعلان عن هذه المناصب الاشرافية قبل الاختيار؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فيرجى تزويدي بجميع هذه الاعلانات من يناير 2012 حتى تاريخ تقديم السؤال.

ونسخة من جميع قرارات التعيين بالمناصب الاشرافية والسيرة الذاتية والشهادات العلمية وشهادات الخبرة والدورات التدريبية لكل من اسندت له الهيئة وظيفة اشرافية سواء بالادارة او الكليات او المعاهد منذ يناير 2012 حتى تاريخ تقديم السؤال.

ونسخة من القرارات الصادرة من اللجنة العامة للتعيينات برئاسة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومحاضر الاجتماعات منذ يناير 2012 حتى تاريخ تقديم السؤال.