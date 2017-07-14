قدم النائب مبارك الحجرف اقتراحا برغبة جاء فيه: لما كان الحج الركن الخامس من اركان الاسلام وكان مقرونا بالاستطاعة، وهذه الاستطاعة كانت ميسورة لدى الجميع ولكن الآن اصبحت عسيرة نظرا لكلفة الحج العالية التي تناهز 2500 دينار للشخص الواحد مما يكون هناك صعوبة في قيام الشخص باقامة هذا الركن عن نفسه وعمن يعول من اهل بيته، نظرا لكون الحكومة تاركة الحبل على الغارب لاصحاب الحملات بتحديد هذا السعر للشخص الواحد ورغبة منا في قيام كل مسلم باقامة هذا الركن من اركان الاسلام.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: ان يكون الحج الاول لكل مواطن كويتي بسعر معقول ومخفض وذلك بأن تقوم الحكومة بالزام اصحاب الحملات بذلك.