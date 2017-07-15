وجّه النائب شعيب المويزري سؤالين الى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، الأول عن أسباب الحريق الذي اندلع في مبنى بنك الائتمان (قيد الإنشاء)، وما الأضرار المالية الإنشائية الناتجة عنه؟

والسؤال الثاني عن استخدام الرهن العقاري للسكن الخاص.

ونص السؤال الاول كالتالي:

في 24/6/2017 اندلع حريق في مبنى بنك الإئتمان (قيد الإنشاء)، ما أسباب الحريق؟ وما الأضرار المالية الإنشائية الناتجة عن هذا الحريق؟ وهل سيتم تسلم المشروع في الوقت المحدد أم سيتم تأخير إنجازه عن الوقت المحدد؟

هل يوجد أي تأخير في أي مرحلة من مراحل المشروع؟ وفي أي مرحلة شب الحريق المذكور؟

ما قيمة العقد لهذا المشروع؟ وما اسم الشركة المنفذة للمشروع؟

ما مدة العقد؟ ومتى بدأ التنفيذ؟ ومتى سيتم تسليمه؟

ما الأسس والمعايير لاختيار الشركة المنفذة للمشروع؟

هل تم الإعلان والدعوة للشركات للمشاركة في المشروع المذكور؟

إذا كانت الإجابة بنعم، أرجو تزويدي بنسخة من الإعلان وكشف بأسماء الشركات المشاركة.

كم عدد الشركات التي تقدمت بعروضها المالية والفنية لهذا المشروع؟ أرجو تزويدي بنسخ من عروض الشركات المشاركة.

هل تمت الاستعانة بمستشار عالمي قبل طرح المشروع؟

إذا كانت الإجابة بـ «نعم»، ما اسم المستشار؟ وما الدراسات المالية والفنية التي قدمها؟ وما أسس اختياره؟ وهل تمت دعوة مستشارين آخرين لتقديم دراساتهم الفنية والمالية حول هذا المشروع؟

أرجو تزويدي بنسخة من الدعوة للمستشار العالمي ونسخة من العقد والدراسات الخاصة بالمشروع.

هل حصل المشروع على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والجهات الأخرى؟

إذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بنسخ من المخاطبات ونسخ من ردود تلك الجهات.

هل تم التأمين على المبنى المذكور؟ ما اسم شركة التأمين؟ وما الجهة التي تحملت تكلفة هذا التأمين؟

هل تمت دعوة شركات التأمين المحلية عبر وسائل الإعلام لتقديم عروضها الخاصة بالتأمين على هذا المشروع؟ إذا كانت الإجابة بنعم ارجو تزويدي بنسخة من الإعلان وكشف بأسماء الشركات التي تقدمت بعروض التأمين على المشروع وقيمة كل عرض وتفاصيله؟

ما أسباب اختيار شركة التأمين؟ وما تكلفة التأمين على المشروع؟

أرجو تزويدي بنسخة من العقد.

هل تسلمت الوزارة أو بنك الائتمان تقرير الإطفاء؟ إذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بنسخة من التقرير المذكور؟

ونص السؤال الثاني كالتالي:

1- هل تنوي وزارة الدولة لشؤون الإسكان استخدام الرهن العقاري للسكن الخاص؟ إذا كانت الإجابة بنعم، ما الأسباب والهدف من ذلك؟

2- هل تم تكليف بنك الائتمان بطرح الرهن العقاري؟ إذا كانت الإجابة بنعم تزويدي بنسخة من قرار التكليف ومحاضر الاجتماعات وكل المستندات ذات الصلة بعلاقة بنك الائتمان بطرح الرهن العقاري.

3- هل تسمح التشريعات الحالية في الكويت بالرهن العقاري للسكن الخاص؟ إذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بنسخة من هذه التشريعات؟

4- هل تم تكليف مستشار عالمي بدراسة الرهن العقاري؟ إذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بنسخة من العقد الموقع مع المستشار العالمي ونسخة من الدراسة المقدمة تتضمن جميع المستندات ذات الصلة، وما أسس اختيار المستشار؟

5- هل قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو بنك الائتمان أو البنك المركزي أو ممثلو المصارف الخاصة أو أي جهات أخرى بعمل دراسات تتعلق بالرهن العقاري؟ إذا كانت الإجابة بنعم أرجو تزويدي بنسخة من هذه الدراسات ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بهذا الخصوص.