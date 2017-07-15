طالب بتزويده بقرار تنظيم الأجهزة والمعدات الطبية والمشروعات الهندسية وتجهيزاتها

طلــب النـائــب راكـان النصف الاستعجال في الرد على احد الاسئلة البرلمانية التي قدمت.

وقال النصف في رسالة رفعها لرئيس مجلس الامة جاء نصها: بالاشارة الى الموضوع، يرجى التكرم بالرد على السؤال البرلماني المؤرخ بتاريخ 10/5/2017 رقم الصادر 7626 الموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن استفسارات حول مشروع العقد المبرم بين وزارة الصحة وشركة اتينا، وهل تم ارساله الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعته وابداء الرأي؟

لذا، يرجى الايعاز لمن يلزم بسرعة ارسال الرد على السؤال السابق بأقرب فرصة ممكنة عملا بنص المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

من جانب آخر، قدم النصف سؤالا لوزير الصحة د.جمال الحربي جاء فيه: ذكر التقرير الـ 41 الخاص بلجنة الميزانيات والحساب الختامي لسنة 2015/2016 الزيادة في قيمة الدفعات الدورية والاضافية المحولة للمكتب الصحي بواشنطن خلال السنة المالية 2015/2016 والبالغة ما جملته 640.000.000/000 دينار وبنسبة تطور بلغت 185.5% عن قيمتها في السنة المالية 2014/2015، وكما طلب الديوان بيان اسباب زيادة المصروفات والتي ترتب عليها زيادة في الدفعات التمويلية للمكتب الصحي في واشنطن للسنة المالية 2015/2016 على الرغم من تناقص اعداد المرضى والتعاقد مع الشركة الذي من شأنه خفض الاعباء المالية على الميزانية، وعليه يرجى تزيدي بالآتي:

1 ـ بيان تفصيلي في قيمة الدفعات الدورية والاضافية المحولة للمكتب الصحي بواشنطن خلال السنة المالية 2015/2016 والبالغة ما جملته 640.000.000/000 دينار مبينا السنة والجهة المستفيدة والمبلغ المصروف.

2 ـ كم من هذه المبالغ تم صرفها لشركة اتينا وفق العقد المبرم مع وزارة الصحة؟

3 ـ لماذا هناك زيادة في الدفعات المالية للمكتب الصحي بواشنطن للسنة المالية 2015/2016 على الرغم من تناقص اعداد المرضى والتعاقد مع شركة اتينا الذي من اهدافها خفض الاعباء المالية على الميزانية؟

كما سأل النصف الحربي بالتالي:

1 ـ يرجى تزويدي بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017 بشأن إنشاء مكتب التفتيش والتدقيق؟ كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ انشائها الى تاريخ هذا السؤال؟

2 ـ يرجى تزويدي بالقرار الوزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن تنظيم الاجهزة والمعدات الطبية؟ كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ انشائها الى تاريخ هذا السؤال.

3 ـ يرجى تزويدي بالقرار الوزاري رقم 48 لسنة 2017 بشأن إعداد الدراسات المتعلقــة بالمشـروعات الهندسية وتجهيزاتها، كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ إنشائها الى تاريخ هذا السؤال.

4 ـ يرجى تزويدي بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2017 بشأن تنظيم اجراءات الابلاغ عن انقطاع الموظف عن العمل ووقف صرف الراتب، كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ انشائها الى تاريخ هذا السؤال.

5 ـ يرجى تزويدي بالقرار الوزاري رقم 50 لسنة 2017 بشأن إجراءات إرسال وتدقيق مستندات صرف استحقاقات العلاج بالخارج وتسويتها. كما يرجى تزويدي بجميع محاضر اجتماع هذه اللجنة من تاريخ انشائها الى تاريخ هذا السؤال.

كما وجه النصف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح جاء فيه:

تضمن تقرير المكتب الفني للجنة الميزانيات والحســـاب الخـتـامــي بمجلس الأمة الذي تم عرضه في جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الأربعاء 12/4/2017 والتي أقر فيها المجلس ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018، أن من ابرز القضايا في الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي (قضية الصرف بالتجاوز عن الميزانية المعتمدة)، حيث وصل إجمالي المبالغ المتراكمة والمصروفة فعليا بالتجاوز عن الميزانية المعتمدة ولم يتم تسويتها مبلغ 3.8 مليارات دينار وتتركز في الدفعات المحولة للخارج، وعليه يرجى تزويدي بالآتي:

1 ـ اسماء الجهات والمبالغ المالية المحولة إليها في الخارج ومن ثم صرفها فعليا ولم يتم تسويتها لكل سنة مالية وجملة العهد حتى السنة المالية 2016/2017.

2 ـ هل تمت تعلية ما يقابل تلك المبالغ لحساب الأمانات نظرا لعدم اكتمال المستندات لتسويتها في السنة التالية؟

3 ـ هل توجد مستندات مؤيدة للصرف؟

4 ـ ما أسباب عدم تسوية هذه العهد في نفس السنة المالية؟

5 ـ رؤية وزارة المالية لكيفية تسوية هذه المبالغ في الميزانيات القادمة.

ما الإجراءات القانونية والإدارية حول توصيات لجنة التحقيق في إتلاف دعامات القلب؟

وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الصحة د.جمال الحربي جاء فيه:

«نشر في جريدة القبس في العدد رقم (15658) بتاريخ 3/1/2017 خبرا يفيد بتشكيل وزارة الصحة لجنة للتحقيق في واقعة اتلاف دعامات القلب والأوعية الدموية منتهية الصلاحية بمستشفى الأمراض الصدرية».

1- يرجى تزويدي بنسخة من التقرير النهائي الصادر من لجنة التحقيق؟

2- يرجى تزويدي بقرار تشكيل لجنة التحقيق ومسمياتهم الوظيفية في الوزارة؟

3- ما الاجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتموها للعمل في توصيات لجنة التحقيق؟

4- يرجى تزويدي بجميع التقارير والمخاطبات التي تمت بين وزارة الصحة وديوان المحاسبة في هذا الشأن؟

5- ما انواع الدعامات المستخدمة في مستشفى الامراض الصدرية وكم سعر الدعامة الواحدة؟ وما الشركات الموردة لهذه الدعامات؟