بدر السهيل

غادر البلاد امس وفد برلماني يضم عددا من أعضاء مجلس الأمة متجها إلى عدد من الدول وذلك للمشاركة في التحقيق في اعمال المكاتب الصحية التابعة للكويت في الخارج وستكون وجهة الوفد الأولى إلى فرنسا ثم ألمانيا وبعدها الى الولايات المتحدة الأميركية ونهاية الجولة في بريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعمل لجنة التحقيق البرلمانية في قضايا تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج والتي اسند اليها مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق مهمة التحقيق وتقديم تقرير للمجلس في دور الانعقاد المقبل.

ويضم الوفد النيابي كلا من النواب عمر الطبطبائي وسعدون حماد وفيصل الكندري وصلاح خورشيد واسامة الشاهين.

وفي هذا السياق قال عضو لجنة التحقيق النائب سعدون حماد إنه لم يبد رأيا مسبقا في موضوع التحقيق بل تحدث عن جزء من التجاوزات في المكتب الصحي بألمانيا بناء على تقرير ديوان المحاسبة الذي نشر في الصحف ووزع على الأعضاء قبل تشكيل لجنة التحقيق.

وأوضح أن لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الصحة رصدت التجاوزات في مكتب ألمانيا الصحي وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة من قبل الوزير السابق، والوزير الحالي أكد هذه الإحالة وكذلك إحالة تقرير ديوان المحاسبة على النيابة.

وأضاف أن لــديـه ملاحظات أخرى لن يعلنها إلى حين صدور التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية، وأشاد بقرار وزير الصحة الذي حافظ على المال العام بإلغاء القرار السابق بتقاضي ٦٠٠ يورو كرسوم على كل مواطن يتلقى العلاج بألمانيا عدا الرسوم الأخرى.

ووعد حماد بأن يكون التحقيق محايدا مع جميع المكاتب الصحية في الخارج، موضحا أن اللجنة سترفع تقريرا متكاملا إلى مجلس الأمة متضمنا كل التجاوزات والمجلس هو صاحب القرار بإحالة الموضوع على النيابة العامة أو على أي جهة أخرى.